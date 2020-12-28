«وول ستريت» تسجل مستويات قياسية بعد توقيع ترامب مشروع قانون لمساعدات مالية

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 30283.23 نقطة في بداية جلسةالتداول.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 3723.03 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 12914.64 نقطة.