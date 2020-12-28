إصابة 5 مدنيين في قصف للحوثي غربي اليمن

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، الإثنين، إصابة خمسة عمال جراء قصف مدفعي شنه الحوثيون، على مجمع" إخوان ثابت" في مدينة الحديدة، غربي البلاد.وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة:"إن خمسة عمال أصيبوا أثناء أداء أعمالهم في مجمع (إخوان ثابت) التجاري والصناعي إثر إطلاق الحوثيين عدد من قذائف الهاون على المجمع".وأضاف المركز، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا، لخطورة إصابتهم.وأشار المركز إلى أن القصف خلف أضرارا مادية في مجمع "إخوان ثابت" التجاري والصناعي الذي كان يجري إعادة تأهيله.وشدد المركز على أن "هذه الجريمة تضاف إلى آلاف الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم".ولم تعلق جماعة الحوثي حتى الآن على ذلك القصف، غير أنها سبق وأن اتهمت مرارا القوات الحكومية بقتل وجرح مدنيين في الحديدة.كانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد توصلوا لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 13 ديسمبر عام 2018، تضمن وقف إطلاق النار وحل الوضع بالحديدة إضافة إلى تبادل المعتقلين والأسرى البالغ عددهم قرابة 16 ألف شخص.