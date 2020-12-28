رئيس جامعة القناة يكرم منتخب السباحة لحصده جوائز الدورة الرياضية

هنأ الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، منتخب الجامعة الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 4 × 100م زعانف مونو ببطولة السباحة والسباحة بالزعانف والمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع 4 × 100م مختلط زعانف مونو ضمن منافسات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية بنسختها الــ 48.وقال الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، إن الدورة جاءت بمشاركة 297 طالبا وطالبة يمثلون 32 جامعة ومعاهد عليا مصرية، وأقيمت بجامعة الإسكندرية فى الفترة من 24 ديسمبر إلى 26 ديسمبر 2020.