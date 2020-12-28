ارتفاع إصابات كورونا في قطر لـ143063

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، تسجيل 160 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 143063 إصابة و241 وفاة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن جميع الحالات الجديدة وضعت في العزل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.