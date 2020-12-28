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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يحجز مليونى جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:19 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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قال حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، الإثنين، إن لبنان حجز نحو مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتك لكوفيد-19، بما يكفي لتطعيم 20 في المئة من مواطني البلد.

كان الوزير قد قال لـ"رويترز" قبل نحو أسبوعين إن لبنان يقترب من توقيع اتفاق للحصول على اللقاح، وإن أول دفعة سوف تصل بعد ثمانية أسابيع.

وقال الوزير في القصر الرئاسي اليوم الاثنين، إنه تم حجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي 20 في المئة من اللبنانيين المقيمين في البلاد.

وتتعرض المستشفيات اللبنانية لضغط مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. ويحذر الأطباء من أن وحدات العناية الفائقة تمتلئ بسرعة.

كما تضرر النظام الصحي بسبب الأزمة المالية في البلاد، والتي أدت إلى نقص الإمدادات، وكذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الذي ألحق أضرارا بمستشفيات رئيسية في المدينة.

وتسبب مرض كوفيد-19 في وفاة 1400 في لبنان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ سوري.

وقال حسن الأسبوع الماضي إن لبنان رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

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