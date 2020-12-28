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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:21 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رؤية مصر نحو التعافي الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة قادت تغييرًا تحوليًا في قطاع البيئة في مصر، من خلال خلق المزيد من فرص العمل، واستخدام الأدوات والآليات المبتكرة الجديدة، وتطوير الشركات، وفتح أسواق جديدة لاستيعاب النمو الأخضر، حيث تم إنشاء السوق الخضراء المبتكرة في مصر مع التركيز على دمج البعد البيئي في خطط وسياسات قطاعات التنمية، دون عبء مالي على الميزانية الوطنية، بهدف تخضير ميزانية الاستثمار الوطنية، وذلك من خلال عدة محاور وهى: التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد معايير الاستدامة البيئية، والتي وافق رئيس الوزراء على دمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 بهدف تنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 40% من المشروعات التنموية الوطنية.

وتستعرض "الدستور" متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر:
- مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
- الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد.
- الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.
- العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة ٕواجراءات رفع كفاءة الطاقة.
- وضع استراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأنظف.

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