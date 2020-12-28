حبس المتهم بقتل عشيقته فى الدقهلية

قرر أحمدالمسلمي، رئيس نيابة طلخا، وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، حبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بقتل عشيقته، خوفًا من افتضاح أمره أمام زوجته، بإلقائها فى خزان مياه، ومرور 9 أشهر على ارتكاب الجريمة.ترجع وقائع القضية بتلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من "هاشم.ح.م.ع"، ٢٩ سنة، عامل، ومقيم بوراق العرب بالجيزة، و"الدسوقى.ر.ا.ش"، ٤٨ سنة، عامل، ومقيم فى ميت الكرما بطلخا، بوفاة شقيقة الأول وشقيقة زوجه الثاني، أثناء تواجدها بحمام منزل شقيق أختها، سقطت أرضًا نتيجه اختناق من بخار الماء حال قيامها بالاستحمام، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى ذلك.وبانتقال ضباط مباحث مركز طلخا تبين صحة ما سبق، ووقع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على "نحمده.ح.م.ع"، ٢٩ سنة، ومقيمة بوراق العرب بالجيزة، وأثبت عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، ووجود تجمع دموي طبيعي بالظهر ووجود شحوب عام بالبشرة، وأن سبب الوفاة اختناق ناتج عن بخار الماء وعدم كفاية الأكسجين نتج عنه فشل بالتنفس ولا توجد شبهة جنائية.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧١٢ لسنة ٢٠٢٠ إداري مركز طلخا، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، كما جاء بأقوال الأهل وتقرير مفتش الصحة وتصريح بالدفن عقب ذلك.وبعد 9 أشهر تقدم شقيق المتوفاة للنيابة العامة ببلاغ قرر عثوره على رسائل عاطفية على هاتف شقيقته بعد وفاتها على "واتس أب" بينها وبين "أحمد.إ.ال"، ٢٧سنة، نقاش ومقيم فى قرية "ميت الكرماء" دائرة مركز طلخا، وعن مدى شكه أن الوفاة غير طبيعية، حيث قدم هاتف شقيقته للنيابة العامة.وأضاف بقيامه وزوج شقيقته الأخرى بعثورهما على جثتها داخل خزان مياه أعلى سطح المنزل، وأنهما قاما بنقلها لسرير غرفة النوم لعدم شكهما إبان ذلك في وقتها ولرغبتهما في سرعة إنهاء إجراءات الدفن كلف مدير الماحث الجنائية، بتشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة العقيد على حضر، مفتش المباحث، ومعاونيه النقباء محمد الشربيني، وأحمد مسن وسعد عبدالله، حيث جري ضبط المتحري عنه.واعترف المتهم أمام النيابة بارتباطه بالمتوفاة بعلاقة عاطفية وأنه قام بممارسة الجنس الخلفي معها قبل وفاتها بثلاثة أيام، وأن المتوفاة قامت بالاتصال به ومراسلته عبر تطبيق "واتس أب"، حيث تقابلا أعلى سطح العقار سكنها وطلبت منه معاشرتها معاشرة الأزواج إلا أنه رفض ذلك خشية افتضاح أمرهما، حيث إنه متزوج فقامت بتهديده بإخبار زوجته والانتحار.وتابع المتهم اعترافه بقوله أنه قام بحمل المجني عليها وإلقائها داخل خزان المياه المتواجد أعلى سطح العقار وفر هاربًا بعد التأكد من وفاتها.وأجرى المتهم المعاينة التصويرية للواقعة أمام أعضاء النيابة العامة، والتى أصدرت قرارها بحبسه وتحريز الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة.