دول الاتحاد الأوروبي تفتح الطريق لاتفاق مع الصين حول الاستثمارات

فتحت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق الإثنين للتوصل إلى اتفاق حول الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاتحاد والصين إثر إحراز "تقدم" في المفاوضات بشأن التزامات بكين بمكافحة العمل القسري، وفق عدة مصادر دبلوماسية.وأوضح مصدر أنّه عقب إبلاغ المفوضية الأوروبية بالتطورات الإيجابية الأخيرة في المفاوضات مع الصين، بما في ذلك على صعيد ظروف العمل"، رحب ممثلو الدول الأعضاء "بشدة بهذا التقدم".وأضاف أنّه جرى "تمهيد المسار بضوء أخضر سياسي".ورجّح دبلوماسي آخر صدور إعلان من بروكسل وبكين "بحلول نهاية الأسبوع".