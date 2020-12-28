الأربعاء.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء المقبل حتى الساعة الثانية ظهرا.وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ببعض الأعمال بتوسعات محطه مياه كوم اشفين المرشحة.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.