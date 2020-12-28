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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وفاة وزير ياباني سابق بكورونا والدولة تحظر دخول الأجانب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:01 م
وزير النقل السابق
وزير النقل السابق يويتشيرو هاتا،
وكالات
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قال الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، اليوم الاثنين، إن وزير النقل السابق يويتشيرو هاتا، عضو الحزب، توفي بكوفيد-19، ليصبح أول مشرع يلقى حتفه بسبب المرض في اليابان التي هرعت لمنع دخول المسافرين الأجانب.

وأضاف الحزب أن يويتشيرو هاتا (53 عاما)، الذي كان وزيرا للنقل في 2012 وابن رئيس الوزراء الأسبق تسوتومو هاتاوو، توفي أمس الأحد.

وبدأت اليابان اليوم منع دخول الأجانب غير المقيمين بعد اكتشاف السلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالمرض في بريطانيا.

وحث رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا على الهدوء قبل عطلة العام الجديد، حيث عادة ما تقل الأطقم الطبية بالمستشفيات، ووجه الوزراء بالبقاء في حالة تأهب.

وقال سوجا في اجتماع مع فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة كورونا "الفيروس لا يعترف بعطلات نهاية العام أو رأس السنة الجديدة. أطلب من كل وزير أن يرفع مستوى وعيه بخطورة الأمر وينفذ إجراءات المكافحة بكل عناية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن اليابان تواجه حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا وأن الإصابات اليومية سجلت عددا قياسيا بلغ 3881 يوم السبت.

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