رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدير دمج التنوع البيولوجى يُوضح كيفية تنشيط السياحة البيئية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:26 م
السياحة البيئية
السياحة البيئية
أريج الجيار
طباعة
قال محمد عليوة، مدير دمج التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة تسعى لتنشيط السياحة البيئية في العام المقبل، من خلال حملة "إيكو إيجيبت" للترويج السياحي البيئي، والعمل على نشر الوعي، والترويج على منصات التواصل الاجتماعي، وفتح فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية بما يساهم في تنشيطها، ومشاركة القطاع الخاص على زيادة فرص العمل للشباب.

وتابع مدير دمج التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بعمل موقع إلكتروني لتنظيم الأنشطة البحرية، وحركة عمل الغواصين، ومنع العشوائية للأنشطة، منوها بأن المحميات الطبيعية مصدر جذب للسياحة وبها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار.

وأشار "عليوة"، إلى أنه من الضروري ارتداء الكمامة في المحميات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، وتعقيم مستمر، ووجود أدوات تعقيم شخصية، موضحا أن الوزارة تقوم بوضع خطة للترويج السياحي للتنشيط السياحي البيئي.

موضوعات متعلقة

طبيب: الأطفال «قنابل كورونا موقوتة»

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات وفق مبادئ الكفاءة الفنية وسرعة الإنجاز

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب