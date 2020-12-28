مدير دمج التنوع البيولوجى يُوضح كيفية تنشيط السياحة البيئية

قال محمد عليوة، مدير دمج التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة تسعى لتنشيط السياحة البيئية في العام المقبل، من خلال حملة "إيكو إيجيبت" للترويج السياحي البيئي، والعمل على نشر الوعي، والترويج على منصات التواصل الاجتماعي، وفتح فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية بما يساهم في تنشيطها، ومشاركة القطاع الخاص على زيادة فرص العمل للشباب.وتابع مدير دمج التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بعمل موقع إلكتروني لتنظيم الأنشطة البحرية، وحركة عمل الغواصين، ومنع العشوائية للأنشطة، منوها بأن المحميات الطبيعية مصدر جذب للسياحة وبها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار.وأشار "عليوة"، إلى أنه من الضروري ارتداء الكمامة في المحميات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، وتعقيم مستمر، ووجود أدوات تعقيم شخصية، موضحا أن الوزارة تقوم بوضع خطة للترويج السياحي للتنشيط السياحي البيئي.