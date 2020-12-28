رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عامل وإصابة آخر طعنهما مختل علقيا في موقف بالقليوبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:29 م
موقف بالقليوبية
موقف بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
لقي عامل مصرعه وأصيب آخر إثر طعنهما بسكين من مختل عقليا بمنطقة موقف شبين القناطر بميدان المحطة، حيث أصيب المتهم بحالة هياج وفجأة تعدى على المارة فأصاب المجني عليهما مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

تم نقل المصاب والمتوفي للمستشفي وتحفظت النيابة على الجثة وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتحفظ على المتهم الذي ألقي القبض عليه وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة احدهما وإصابة الآخر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ على الجاني وبحوزته 2 سكين ونقل المصاب والمتوفي للمستشفى.

دلت التحريات أن المتهم يدعى رمضان البرنس من قرية كفر الشرفا دائرة المركز، ومعروف انه مصاب باهتزاز نفسي ومن الهوام بالمنطقة، حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين حيث لقي الأول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.

كشفت المعاينة أن المتوفي عامل فني صيانة والثاني عامل في مطحن تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتي تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب للمستشفى للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات وفق مبادئ الكفاءة الفنية وسرعة الإنجاز

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب