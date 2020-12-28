مصرع عامل وإصابة آخر طعنهما مختل علقيا في موقف بالقليوبية

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر إثر طعنهما بسكين من مختل عقليا بمنطقة موقف شبين القناطر بميدان المحطة، حيث أصيب المتهم بحالة هياج وفجأة تعدى على المارة فأصاب المجني عليهما مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.تم نقل المصاب والمتوفي للمستشفي وتحفظت النيابة على الجثة وأمرت بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة والتحفظ على المتهم الذي ألقي القبض عليه وطلب تحريات المباحث.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة احدهما وإصابة الآخر.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ على الجاني وبحوزته 2 سكين ونقل المصاب والمتوفي للمستشفى.دلت التحريات أن المتهم يدعى رمضان البرنس من قرية كفر الشرفا دائرة المركز، ومعروف انه مصاب باهتزاز نفسي ومن الهوام بالمنطقة، حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين حيث لقي الأول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.كشفت المعاينة أن المتوفي عامل فني صيانة والثاني عامل في مطحن تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتي تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب للمستشفى للعلاج.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية.