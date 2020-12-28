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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

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انطلاق فعاليات مؤتمر البحوث التطبيقية الثالث بجامعة قناة السويس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:08 م
مؤتمر البحوث التطبيقية
مؤتمر البحوث التطبيقية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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افتتح الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، مؤتمر البحوث التطبيقية الثالث، تحت عنوان "آفاق البحوث العلمية برؤية تطبيقية" رسالتك فى ٥ دقائق، بإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إيمانًا من جامعة قناة السويس بأهمية البحث العلمى، وتوجه لحل مشكلات للمجتمع الخارجى لخدمة إقليم القناة.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين بنشر ثقافة البحوث التطبيقية لربطها بمشكلات المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، التجارية، السياحية، الصحية، التعليمية، وإتاحة تسويق نتائج رسائلهم بالماجستير والدكتوراه".

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن الجامعة تعد بيت الخبرة والاستشارات للبحوث بكوكبة من العلماء في مجال التعليم والطاقة والاستثمار، فإن لغة الاستثمار فى البحث العلمى هى الوسيلة لتنمية المشروعات.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السيدة هدى فرج، أمين عام الجامعة، وشارك بالمؤتمر ٣٠ بحثًا تطبيقيّا "دكتوراه وماجستير" بالقطاع الطبى، قطاع العلوم الإنسانية، والعلوم الأساسية وتم تصعيد ١٦ بحثًا.

كما ضمت لجنة البحوث التطبيقية الدكتور شعبان حفنى، والدكتورة أمانى وحيد، والدكتورة أميرة الخولى، والدكتورة سمية عبده، والدكتور محمد باغة.

عقد المؤتمر بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام الكامل بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وبتقنية hybrid conference والتى تستخدم في عقد المؤتمرات المباشرة (وجهًا لوجه) إلى جانب البث المباشر للمشاركة أون لاين.

وبلجنة تنظم تضم الدكتورة رضوى عمر، والدكتورة عفاف عطية والدكتورة ابتهال عنب، وأمنية عبدالمنعم، وهبة الله أنس، والمهندس أحمد هلال.

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