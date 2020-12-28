ضبط 3633 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط (3633) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.على الفور تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، لاتخاذ الإجرءات القانونية تجاه المخالفين، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.