بريطانيا: اتفاقية التجارة بداية جديدة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبى

رحّب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ‬في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الاثنين باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قائلًا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل.وقال "جونسون"، في تغريدة على تويتر "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين."أضاف قائلًا: "نتطلع إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل سويا في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ".