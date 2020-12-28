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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تردد قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:57 م
اون تايم سبورت
اون تايم سبورت
حسين العمدة
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تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت 2، من خلال تقرير «الدستور» التي تعرض فيه تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، والبرامج التي تذاع على المحطة، وتعد المحطة من أهم القنوات الرياضية على الساحة الإعلامية، وتخاطب كافة المشاهدين بمختلف الفئات العمرية، إضافة أنها تقدم محتوى متطور على شاشة التليفزيون، وتبث القناة مختلف المباريات الرياضية المصرية والدولية، وتعرض المحطة من خلال برامجها أهم الاستديوهات التحليلية قبل وبعد المباريات، وأهم تشكيلات الفرق.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

تحتل "قناة أون تايم سبورت 2"، مكانة مرموقة بين كافة القنوات الرياضية العربية، وحصلت القناة على انتقال العديد من المباريات العالمية في الدوريات الكبرى، وتنشر «الدستور» تردد قناة أون تايم سبورت 2، ويجب على المشاهدين الذين هدفهم تنزيل القناة على النايل سات، اتباع الخطوات الأتية:
- يقوم المواطن الذي يريد تنزيل المحطة، الدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو 10853، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "أفقي"، ومعدل الترميز "27500"، ومعدل تصحيح الخطأ "56".
- يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، ثم يقوم نظام الريسيفر بتنزيل قناة اون تايم سبورت 2 على النايل سات.
- يستطيع المواطن الذي يشاهد برامج القناة، الاستمتاع بكافة المباريات والاستديوهات التحليلية، التي تذاع بالمحطة على مدار 24 ساعة.

برامج قناة اون تايم سبورت 2

تذيع المحطة أفضل البرامج الرياضية التي من خلالها يستطيع المشاهد التعرف على أهم تحليلات المباريات بحضور أبرز الخبراء الرياضيين والمدربين والمحللين، ولديكم أهم البرامج التي تذاع عبر المحطة، وهي
- برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي.
- برنامج مع شوبير، الذي يقدمه الكابتن أحمد شوبير.
- برنامج الدرجة التالتة، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.
- برنامج بي أون تايم.
- برنامج ملعب أون تايم.
وتضم المحطة عدد كبير من أهم وأبزر المذيعين الذين لهم نسب مشاهدات قوية على رأسهم الكابتن أحمد شوبير، ومدحث شلبي، وسيف زاهر، وغيرهم من الخبرات الرياضية المرموقة.

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