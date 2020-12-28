تقليل حلقات التداول.. كيف تخدم البورصة السلعية صغار المزارعين؟

في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، اتجهت الحكومة إلى تدشين البورصة السلعية التي أعلنت وزارة التموين عن تأسيسها في سبتمبر الماضي، وحددت الوزارة موعد إطلاقها في أبريل المقبل."الدستور" تستعرض القصة الكاملة للبورصة السلعية وكيف تحمي الفلاحين والصناع في التقرير التالي.في سبتمبر الماضي أعلنت وزارة التموين، إنشاء بورصة السلع المصرية برأسمال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.ويتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منها بمحافظتي الغربية والبحيرة.ناصف عبد الله، مهندس زراعي، قال إن القطاع الزراعي في مصر في حاجة إلى دعم كبير من الدولة لحل الأزمات التي تواجه الفلاحين والتي يرجع أغلبها إلى ضعف المردود من الزراعة، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المشاكل سيتم حلها بتفعيل العمل بالبورصة السلعية.وأضاف أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولًا إلى يد المستهلك، موضحًا أهمية دعم الفلاح وتوفير الأراضي والطاقة والمياه والتكنولوجيا القادرة على زيادة إنتاجية المحصول.وتعمل البورصة السلعية وفقًا لآليات مختلفة عن الطرق التقليدية في بيع السلع الغذائية، ويقام المشروع على مساحة 57 فدانًا وتضم 522 معرضًا ووكالة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنًا تجاريًا، ويضم المشروع منطقة صناعية للمنتجات الزراعية ومناطق خدمية تضم المباني التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافيتريات.إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، رأى أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة وإدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.وأضاف "عشماوى" في تصريحات سابقة، أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة، مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.وجاء تدشين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها السلع الغذائية، والبورصة السلعية جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.