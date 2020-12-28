صناع «الاختيار 2» فى إجازة أسبوع للاحتفال بالعام الجديد

انتهى فريق عمل مسلسل "الاختيار 2"، من تصوير عدد كبير من مشاهد الأكشن في العمل، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور"، أن فريق العمل بقيادة بيتر ميمي قد انتهى من تصوير عدد من المشاهد، أمس الأحد، بعدة مناطق داخلية، ليدخل صناع المسلسل في إجازة لمدة أسبوع بسبب احتفالات العام الجديد 2021.ومسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.