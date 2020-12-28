المملكة المتحدة تستمر في استخدام منصة بريزما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

من غير المتوقع أن تتغير آليات تجارة الغاز بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل جوهري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وذكرت حكومة المملكة المتحدة أنه من المقرر أن يستمر مشغلو أنظمة النقل في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومشغلو خدمات الربط في المملكة المتحدة، في استخدام منصة "بريزما" لتداول سعة الغاز في تخصيص السعة في نقاط التوصيل البيني.وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين: أنه ليس هناك تغييرات مخططة في المملكة المتحدة فيما يخص ترتيبات التجارة، أو عمليات الموافقة، أو المتطلبات الخاصة بقواعد الوصول.ومررت كل من بلجيكا وهولندا تشريعا ينص على أن كلا منهما سيستمر في استخدام مدونات قواعد آليات تخصيص السعة، كأساس لتجارتهما مع المملكة المتحدة.ومن جانبها أكدت أيرلندا أنه ليس من الضروري إجراء تغييرات على ترتيبات التجارة.