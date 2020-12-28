فرنسا تطالب بوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا

أكدت وزارة الخارجية ال‏فرنسية، اليوم الإثنين، أن الأولوية في ليبيا هي تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.ودعت الخارجية ال‏فرنسية في بيان مساء اليوم، الأطراف الليبية للتركيز على العملية السياسية وتنظيم انتخابات خلال عام.‏‎وشددت باريس على أنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا والأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار.يأتي ذلك بعد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس والتهديد باستهداف قوات الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن قواتهم باقية في ليبيا.