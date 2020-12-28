أكاديمية ناصر تحاضر 30 شابًا حول حروب الجيل الرابع

تواصل وزارة الشباب والرياضة اليوم الثالث على التوالي فعاليات الدورة الـ67 لاستراتيجية الأمن القومي التي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بإدارة الجامعات، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، بمشاركة 30 شابًا وفتاة من الشباب بالمحافظات المختلفة.تناولت فعاليات اليوم محاضرة حول "سيناء الحاضر والمستقبل"، حيث دارت حول المشروعات القومية والتنموية بسيناء من مشروعات صناعية وزراعية وتعليمية وإسكان وثروة سمكية ورفع كفاءة الطرق إضافة إلى محاولات الدولة المستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية وعودة الحياة الطبيعية لسكانها كما تطرقت إلى تاريخ سيناء عبر العصور.أما المحاضرة الثانية فناقشت حروب الجيل الرابع "الحروب اللامتماثلة "التي لا تهدف إلى تحطيم المؤسسة العسكرية أو قدرة الدولة، لكن إنهاك الدولة وتحقيق التآكل البطئ في إدارتها لإجبارها على تنفيذ تريده القوة التي تستخدم هذا النوع من الحروب، كما أنها تهدف إلى أن تصل إلى إفشال الدولة من خلال عمليات سيبرانية عن بعد.كما تطرقت إلى المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى تفتيت الوطن العربي إلى دويلات صغيرة من خلال استغلال عقول الشباب وهدم معتقداتهم وخلق روح النزاع والطائفية بين العرب، لذلك يسعى الغرب دائمًا إلى تأكيد مصطلح الشرق الأوسط بدلًا من مفهوم الدول العربية والعروبة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تأهيل وتوعية الشباب سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا ضد المخاطر والتحديات التي تهدد الأمني القومي المصري والعربي، وحمايتهم من الإرهاب والتطرف الفكري.