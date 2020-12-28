رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الرياضة: برلمان الشباب يقوم بإعداد نواب للمستقبل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:51 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
صقر محمد
طباعة
تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، عملية التصويت الإلكتروني الجارية لانتخابات برلمان الشباب لعام 2020 على مستوى 14 محافظة كمرحلة أولى، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في اللجنة المركزية المنعقدة بديوان الوزارة.

وأكد الوزير قيمة برلمان الشباب في الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب الفتيات من جميع المحافظات، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تجربة محاكاة برلمانية يقوم خلالها الشباب بمهام النائب البرلماني في متابعة المشروعات التنموية والخدمات التي تنفذها الدولة، وتقديم اقتراحات ورؤى وطلبات إحاطة وسؤال في مختلف المجالات في عملية محاكاة برلمانية متكاملة الأركان.

كما أشار وزير الرياضة إلي أن برلمان الشباب يعد خير استثمار في شباب الوطن، ويعتبر نموذجًا مهمًا في إعداد نائب المستقبل، مُعبرًا عن تقديره لكل القائمين على تنظيم العملية الانتخابية لبرلمان الشباب، والمتابعة اللحظية لعملية التصويت من خلال نظام إلكتروني مبتكر يرصد أعداد المشاركين لحظة بلحظة، ونسبة التصويت التي يحصل عليها المرشحون، مطالبًا أعضاء البرلمان بالتوجه للمقار الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي تشملها المرحلة الأولي من الانتخابات.

وتستمر انتخابات المرحلة الأولي من برلمان الشباب على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء في محافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، والبحر الأحمر"، ويعقبها إجراء انتخابات المرحلة الثانية في باقي محافظات الجمهورية، وتجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة، وتبلغ عدد مقاعد الفردي 270 مقعدًا، و298 مقعدًا بنظام القائمة، ويقوم وزير الشباب والرياضة بتعيين نسبة 5% مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط.

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

الأرقام تحكى الإنجاز.. صندوق «تحيا مصر» يهزم «الكوارث» فى عام الجائحة

«الصحة»: تحاليل جينية مستمرة للتأكد من عدم تحور كورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

المتهمة بسحل «فتاة النزهة»: لم أشعر بسحب السيارة لجثتها

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
المستشار محمد عبد المولى يكتب: «سيادة مصر خط أحمر»
د.أحمد الخميسى
حكايات صغيرة لليلة رأس السنة
د. منى حلمى
«فريد».. حكاية غرامى وأول همسة وقسمة مكتوبة
ماجد حبته
التحرش.. والتجريس الانتقائى
المزيد

الثقافة

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب

قصور الثقافة تفتح باب المشاركة فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2021

في اليوم الـ7 للقومي للمسرح المصري.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافي