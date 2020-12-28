وزير الرياضة: برلمان الشباب يقوم بإعداد نواب للمستقبل

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، عملية التصويت الإلكتروني الجارية لانتخابات برلمان الشباب لعام 2020 على مستوى 14 محافظة كمرحلة أولى، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في اللجنة المركزية المنعقدة بديوان الوزارة.وأكد الوزير قيمة برلمان الشباب في الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب الفتيات من جميع المحافظات، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تجربة محاكاة برلمانية يقوم خلالها الشباب بمهام النائب البرلماني في متابعة المشروعات التنموية والخدمات التي تنفذها الدولة، وتقديم اقتراحات ورؤى وطلبات إحاطة وسؤال في مختلف المجالات في عملية محاكاة برلمانية متكاملة الأركان.كما أشار وزير الرياضة إلي أن برلمان الشباب يعد خير استثمار في شباب الوطن، ويعتبر نموذجًا مهمًا في إعداد نائب المستقبل، مُعبرًا عن تقديره لكل القائمين على تنظيم العملية الانتخابية لبرلمان الشباب، والمتابعة اللحظية لعملية التصويت من خلال نظام إلكتروني مبتكر يرصد أعداد المشاركين لحظة بلحظة، ونسبة التصويت التي يحصل عليها المرشحون، مطالبًا أعضاء البرلمان بالتوجه للمقار الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي تشملها المرحلة الأولي من الانتخابات.وتستمر انتخابات المرحلة الأولي من برلمان الشباب على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء في محافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، والبحر الأحمر"، ويعقبها إجراء انتخابات المرحلة الثانية في باقي محافظات الجمهورية، وتجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة، وتبلغ عدد مقاعد الفردي 270 مقعدًا، و298 مقعدًا بنظام القائمة، ويقوم وزير الشباب والرياضة بتعيين نسبة 5% مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط.