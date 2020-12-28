الصين تشيد بجهود الكويت في تعزيز السلام والاستقرار في الخليج

أشادت الصين، اليوم الإثنين، بجهود الكويت في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج، لا سيما حيال التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم عن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله إن الصين تعمل دائمًا على دعم ومساندة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وضمان استمرارها.وأضاف: "نقدر عاليًا جهود الكويت لتعزيز السلام والاستقرار في الخليج"، خاصة المباحثات المثمرة التي قامت بها أخيرًا ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.وأكد تشاو أن حل الخلاف الخليجي يكون من خلال عقد وإجراء محادثات ومشاورات مبكرة، مشيدًا في الوقت ذاته بما أبداه جميع الأطراف المعنية من حرص وتأكيد على التضامن الخليجي والعربي وعلى التوصل إلى اتفاق حل للأزمة الخليجية.