تركيا وميليشياتها تجدد القصف البري على عين عيسى

جددت القوات التركية، الإثنين، قصفها البري على محاور شمال شرق عين عيسى لدعم الميليشيات الموالية لها والسيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، أن القصف الصاروخي تجدد من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق نفوذ قسد ضمن محوري جهبل والمشيرفة بريف عين عيسى الشمالي الشرقي شمالي الرقة.وكان المرصد السوري وثق مقتل 4 عناصر في صفوف قوات سوريا الديقمراطية وإصابة 7 عناصر آخرين، جراء القصف التركي والاشتباكات مع الفصائل الموالية لأنقرة على جبهات جهبل والمشرفة وصيدا ومعلق بعد منتصف الليل، كما قتل 6 مقاتلين من الفصائل بالاشتباكات ذاتها.وقال المرصد السوري إن بلدة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي تتسيد المشهد في الوقت الحالي، في ظل التصعيد التركي الكبير منذ نوفمبر الماضي في محاولة لقطع طريق الحسكة– حلب الدولي.