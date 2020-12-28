ممثلة بعثة «يونيتاميس» تؤكد الالتزام بدعم المرحلة الانتقالية في السودان

أكدت القائم بأعمال بعثة "يونيتاميس" بالسودان، إستيفاني خوري، التزام البعثة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان في العديد من المجالات.واطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد الحسن التعايشي، على أولويات بعثة "يونيتاميس" بالسودان، والدور الذي ستضطلع به لدعم المرحلة الانتقالية، خلال لقائه مع القائم بأعمال البعثة.وقالت خوري إنها تلقت عرضا من عضو مجلس السيادة حول المراحل والخطوات التي وصل إليها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وأولويات الحكومة الانتقالية خلال المرحلة القادمة.ومن المقرر أن تتسلم البعثة الأممية "يونيتاميس" مهامها في السودان، عقب انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، في أول يناير المقبل.يذكر أن مجلس الوزراء السوداني كان قد أكد أن بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، أهدافها الأساسية تتمثل في المساعدة في الانتقال السياسي، والتقدم نحو الحكم الديمقراطي، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين، ودعم سيادة القانون، وحشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الفنية والتقنية لإعداد الدستور، وإجراء الإحصاء والمساعدة في التحضير للانتخابات، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة النازحين وتوطين اللاجئين، وما يتبعها من عمليات نزع السلاح والدمج والتوطين.