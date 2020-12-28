ضبط 3873 قضية متنوعة في حملات على المواصلات العامة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وأسفرت جهود ضباط الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط (3873) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.على الفور تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.