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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: تأخر تطعيم بوتين لا يزعزع الثقة فى اللقاح الروسى

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:39 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن تأخر قرار الرئيس فلاديمير بوتين بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لا يزعزع الثقة في اللقاح الروسي بأي حال من الأحوال.

وردا على سؤال في هذا الشأن، قال بيسكوف "إطلاقا لا"، لافتا إلى أن روسيا أطلقت بالفعل عملية تطعيم سكانها، بينما تجري زيادة إنتاج اللقاح، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار بيسكوف إلى أنه لم يكن بإمكان بوتين تلقي لقاح فيروس كورونا قبل أن يتقرر أنه آمن للأشخاص فوق 60 عاما.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد أشار في وقت سابق إلى أن بوتين اتخذ قرار تلقي التطعيم لكنه ينتظر "انتهاء جميع الإجراءات"، وعندما سئل عما إذا كان بوتين سيتلقى اللقاح على الهواء مباشرة، أجاب بيسكوف بأنه لا يعرف وأن ذلك سيتوقف على قرار بوتين.

وفي 17 ديسمبر، قال بوتين- في مؤتمره الصحفي السنوي- إنه سيتلقى اللقاح في أقرب وقت ممكن، موضحا أنه يتبع إرشادات المتخصصين فيما يتعلق بالقيود العمرية في هذه المرحلة.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أجازت، يوم السبت الماضي، استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

يذكر أن العديد من قادة العالم بادروا بتلقي الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح مع بدء حملات التطعيم في دولهم.

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