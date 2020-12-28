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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: 58% من الألمان عازمون على ترشيد استهلاكهم وإنفاقهم في 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:40 م
الألمان عازمون على
الألمان عازمون على ترشيد استهلاكهم وإنفاقهم
وكالات
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كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان عازمون في ظل أزمة كورونا على ترشيد استهلاكهم ونفقاتهم في العام المقبل.

وقال هورست اوباشوفسكي، الباحث في معهد هامبورج لأبحاث المستقبل الذي أجرى الاستطلاع في نوفمبر الماضي، إن 58% من الألمان عازمون على هذه الخطوة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد بالتعاون مع معهد (إبسوس) أن المنتمين إلى الفئة العمرية التي تزيد عن 65 عاما جاءوا في طليعة العازمين على ترشيد الاستهلاك والنفقات، وفي المقابل قال المنتمون إلى الشريحة العمرية التي تقل عن 24 عاما إنهم عازمون على مواصلة حياتهم، كما هي.

ورصد الاستطلاع تقلبا في المشاعر في ظل هذه الأزمة وأوضحت النتائج أن 83% من الألمان تهيمن عليهم مشاعر تجمع بين القلق حيال حالة عدم اليقين بسبب الأزمة والفرح بالتقدم الذي تم إحرازه في مكافحة الأزمة.

وقال أوباشوفسكي إن نصف المستطلعة آراؤهم متشائمون، فيما يبدي النصف الآخر تفاؤلا حذرا.

وما بين الأمل والخوف ينتظر الألمان حاليا التطعيمات وأثرها في مكافحة الوباء.

وأضاف الباحث أن التسوق "آخذ في فقدان إحساس المتعة على نحو متزايد"، مشيرا إلى أن امتلاك وحيازة الكثير لم يعد هدفا حياتيا له الأولوية، ورأى أوباشوفسكي أنه ليست هذه الرؤية وحدها هي التي أدت إلى حالة الزهد الجديدة، ولفت إلى أن هناك انقساما بين الناس في ألمانيا من الناحية الاقتصادية، حيث يشعر 50% من الناس بعدم القلق على وضعهم المالي، فيما يشعر النصف الآخر بأنهم خرجوا من الأزمة خاسرين.

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