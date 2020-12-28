بوتين وشي جين يؤكدان: الاتصالات بين بلدينا بلغت أعلى مستوى بالتاريخ

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينج، أن الاتصالات الثنائية بين روسيا والصين بلغت أعلى مستوى في التاريخ، وأنها تحمل في الحقيقة طابعا متبادل المنفعة.وأفاد الكرملين- في بيان أوردته قناة إخبارية اليوم الإثنين- بأن بوتين وشي جين بينج أجريا اتصالا هاتفيا، حيث تبادلا التهاني بمناسبة أعياد رأس السنة، ولخصا نتائج تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين خلال 2020.وأشار بوتين وشي جين بينج برضاء إلى الجهود المشتركة الفعالة للمصالح المعنية للبلدين الخاصة بجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لافتين إلى أهمية التعاون في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات.وأكد الرئيسان التصميم المتبادل على مواصلة تعميق العمل المشترك في جميع الاتجاهات، بما في ذلك تطبيق مشاريع مشتركة كبيرة في قطاعي الطاقة والتعاون الصناعي، خاصة في سياق حلول الذكرى الـ20 عام 2021 لتوقيع اتفاق حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين.كما أعرب بوتين وشي جين بينج عن استعدادهما لتنشيط تنسيق الخطوات في الساحة الدولية في مصلحة ضمان السلام والاستقرار على النطاقين العالمي والإقليمي، متفقين على الاستمرار في اتصالات العمل الثنائية.