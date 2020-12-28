روسيا: واثقون من اكتمال «السيل الشمالي- 2»

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن ثقته بإتمام مد خطي أنابيب "السيل الشمالي- 2"، الهادفة لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.وقال نوفاك- في تصريحات أوردتها قناة روسية إخبارية، اليوم الإثنين: إن مشروع "السيل الشمالي- 2" وصل حاليا إلى درجة عالية من الانتهاء، وهو مشروع تجاري يهتم فيه شركاؤنا الأجانب والشركاء الأوروبيون في المقام الأول، حيث يتطلعون للحصول على مصدر طاقة صديق للبيئة للغاية.وأضاف: أنا متأكد من إنجاز "السيل الشمالي- 2" بشكل كامل، علما بأنه يتم الآن تنفيذ تدابير استكمال بناء المشروع.وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي تفرض على المشروع والشركات المشاركة فيه، قال إن العقوبات التي تتم مناقشتها لهذا المشروع تحمل جوانب سلبية بالنسبة للمشاريع التجارية ككل.و"السيل الشمالي- 2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.