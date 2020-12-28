معارضة تركيا تنتقد استيلاء رجال أعمال أردوغان على المناقصات

انتقد حزب الشعب الجمهوري، الاثنين، ترسية جميع مشاريع وزارة النقل على رجال أعمال موالين للرئيس رجب طيب أردوغان.ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن جميع العطاءات الخاصة والمناقصات العامة بمشاريع وزارة النقل والبنية التحتية التركية جرت ترسيتها على رجال أعمال موالين للرئيس التركي، وفقا لتركيا الآن.وأوضح نائب رئيس الحزب أن العطاءات الخاصة غير المعلنة والمقدرة بحوالي 42 مليار ليرة تركية جرت ترسية أغلبها على شركات وكيانات مرتبطة بالموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم والمقربين من أردوغان.وأضاف أن المناقصات العامة بقيمة 1.44 مليار ليرة تركية جرى ترسية 1.37 مليار ليرة منها على شركة جنكيز القابضة المقربة من أردوغان.ويعاني الاقتصاد التركي من تدخلات السلطة في القرارات المالية، والسياسات النقدية للبنك المركزي، كما يعاني من عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات تركية ردا على أنشطة التنقيب التي تقوم بها أنقرة في شرق المتوسط.