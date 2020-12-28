9 قرارات لمجلس جامعة دمياط فى اجتماعه الـ153

عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بقاعة الاجتماعات بحرم الجامعة الجديد، اليوم الإثنين، مجلس الجامعة بجلسته رقم 153 بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة الدكتور أمين عام الجامعة.استهل رئيس الجامعة الجلسة بالتهنئة بمناسبة العام الجديد 2021 متمنيًا أن يكون عامًا تنعم فيه البشرية جمعاء بالاستقرار والصحة والأمان.كما وجه دعدور التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.كما وجه الشكر والتقدير للدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب لما قدموه من جهود ملموسة أسهمت في إنجاح إجراءات انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة.ووجه رئيس الجامعة السادة العمداء للاستعداد بالشكل الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الأول مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية.وتمت مناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:1. الموافقة على إنشاء برنامج "نظم معلومات الأعمال" BIS" Business Information System"، بكلية التجارة واعتماد اللائحة الخاصة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات. ويعد البرنامج تخصص مميز يجمع بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات.2. الموافقة على فتح باب التقدم لتأهيلي الدكتوراه والدراسة بمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2020-2021 بقسمي التدريب الرياضي ومناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.3. الموافقة على إنشاء كلية "تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية" واعتماد اللائحة الداخلية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات.4. منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد.5. تعيين عدد (3) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة أستاذ بكليات الجامعة.6. منح عدد (15) درجة دكتوراه.7. منح عدد (19) درجة ماجستير.8. الموافقة على مقترح إنشاء المركز الطبي الإكلينيكي للسموم، والذي يهدف إلى تشخيص وعلاج حالات التسمم بشتى أنواعها (التسمم الانتحاري الحاد، التسمم بالغازات الصناعية والطبيعية، التسمم بالمواد الحارقة).9. مد باب التقدم لجوائز الجامعة استثنائيًا (التقديرية، التفوق العلمي، الإبداع العلمي، التشجيعية، أحسن الرسائل في درجتي الماجستير والدكتوراه) حتى 15 يناير 2021.