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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور جامعة الوادي الجديد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:47 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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زارت لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب وعضوية المهندس أشرف مصطفي نجيب ممثل عن شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، جامعة الوادي الجديد لاعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، ومتابعة تنفيذ اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي، هذا وقامت اللجنة بجولة داخل مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برفقة الدكتور أحمد ثابت عبدالمنعم مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور محمد عبدالعظيم مدير وحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور أحمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، أن اللجنة أشادت بالمستويات القياسية لتجهيز مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات وملائمتها لإجراء اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي كما أشادوا بتميز معاملها لاحتوائها على ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشادت اللجنة باهتمام الجامعة وعلي رأسها الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة بدعم جهود الدولة في التحول إلى جامعة ذكية، حيث كانت جامعة الوادي من أوائل الجامعات التي اهتمت بإدخال شهادات اساسيات التحول الرقمي ومن أوائل الجامعات التي تحصل معاملها على اعتماد من المجلس الأعلى للجامعات في ذلك الإطار.

وعقدت اللجنة مناقشة حرة مع متدربي مركز تكنولوجيا المعلومات للتعرف علي آرائهم المختلفة حول شهادة التحول الرقمي.

وفى نهاية الزيارة نقل الدكتور أحمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة تحيات الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لأعضاء لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات على إشادتهم بمركز مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق لخدمة المنظومة التكنولوجية التي تسعى الدولة لتحقيقها في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقم في مختلف قطاعات الدولة.
لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور جامعة الوادي الجديد
لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور جامعة الوادي الجديد
لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور جامعة الوادي الجديد
لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور جامعة الوادي الجديد
لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور جامعة الوادي الجديد
لجنة من «الأعلى للجامعات» تزور جامعة الوادي الجديد

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