محافظ بورسعيد يجتمع بلجنة إدارة أزمة كورونا ويعلن توفير خطوط ساخنة للبلاغات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، لمتابعة تطبيق آخر قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء حول مستجدات الفيروس المستجد، واستعراض آخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس بالمحافظة.جاء ذلك، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والأجهزة الصحية المختلفة بالمحافظة.وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائي الحالي وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا توفير كل الدعم للنظام الصحي بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.وأوضح محافظ بورسعيد أنه طبقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالفيروس المستجد، أعلن عن تخصيص رقم ١١٤ خاصًا بغرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقى أي شكاوى أو استفسارات خاصة لمتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع كل الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويسطرون ملحمة رائعة في تاريخ الطب، مؤكدًا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين في المنظومة الصحية لما يبذلونه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها من أي سوء.