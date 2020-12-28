موسكو تؤكد استكمال مشروع نورد ستريم 2 للغاز
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:38 م
وكالاتطباعة
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 24 الحكومية، إنه سيتم الانتهاء من خط الغاز نورد ستريم 2 الخاص بشركة جازبروم إلى أوروبا، وأن بناء خط الأنابيب لا يزال مستمرًا.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نوفاك قال في المقابلة: "إنه مشروع تجاري، وهو في المقام الأول في مصلحة شركائنا الأجانب".
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط الخام بنحو 5 إلى 6 ملايين برميل في اليوم في عام 2021.
وينخفض الطلب العالمي الآن على النفط بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل في اليوم عن مستويات ما قبل وباء كورونا.
ونتيجة لذلك، قد يعود الطلب العالمي على النفط إلى مستوى ما قبل الفيروس بالفعل في العام المقبل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نوفاك قال في المقابلة: "إنه مشروع تجاري، وهو في المقام الأول في مصلحة شركائنا الأجانب".
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط الخام بنحو 5 إلى 6 ملايين برميل في اليوم في عام 2021.
وينخفض الطلب العالمي الآن على النفط بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل في اليوم عن مستويات ما قبل وباء كورونا.
ونتيجة لذلك، قد يعود الطلب العالمي على النفط إلى مستوى ما قبل الفيروس بالفعل في العام المقبل.