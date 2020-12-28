مركز الملك سلمان يزيل أكثر من 200 ألف لغم في اليمن

أزال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري، 1،352 لغمًا، في اليمن كانت تستهدف المدنيين.وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مشروع "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" التابع له انتزع هذه الألغام، منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و134 لغمًا مضادة للدبابات، و1،178 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وأوضح المركز أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 207،205 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.