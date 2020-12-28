«الأعلى للتخطيط»: تجمع عمرانى جديد على مساحة 25 ألف فدان بقنا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.وبحسب بيان للمجلس، تم خلال اجتماع استعراض الموضوعات المعروضة على اللجنة النوعية لتخطيط أنشطة التنمية العمرانية، حيث تمت الموافقة على إقامة تجمع عمراني جديد في محافظة قنا وهو "مدينة نجع حمادي الجديدة"، على مساحة 25 ألف فدان، على تقاطع محوري القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وطريق أسوان نجع حمادي الغربي، والموقع البديل على طرق هو الريانية.وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى المخطط العام المقترح للمدينة، الذي يضم مساحات للإسكان الاقتصادي والمتوسط والمتميز، ومحورًا خدميًا متنوعًا، إلى جانب جامعات ومدينة طبية، وسوق جملة، فضلًا عن الخدمات الرياضية والإدارية للمدينة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إقامة المدينة 10 سنوات، وأن يسكن بها 500 ألف نسمة.كما وافقت اللجنة على طلب استغلال قطعة أرض بمساحة 100 ألف م2 في محافظة السويس، لصالح شركة "العين لصناعات الجبس" بغرض عمل توسعات للشركة، من المتوقع أن توفر 500 فرصة عمل.ووافقت اللجنة أيضًا على تخصيص مساحة 165 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع.ومن ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للتخطيط العمراني على إعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط.