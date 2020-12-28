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لايف ستايل

أبرزها الأفلام الكوميدية وممارسة التأمل.. خطوات التعافي نفسيًا من كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:37 م
كورونا
كورونا
شيماء دهب
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يحتاج كل منا وسط الكم الهائل من الأخبار الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد_19" أن يفصل عن كل هذا لكي يستمر في الحياة بشكل طبيعي ولا يسيطر عليه مشاعر اليأس والإحباط، لذا يقدم مجموعة من الأطباء النفسيين نصائحهم لمرور الموجة الثانية لكورونا بشكل سوى نفسيًا.

محمد مهدى ينصح بتشتيت الانتباه
قدم الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي، مجموعة من النصائح من شأنها أن تخلصك من التوتر والقلق، وأولها تشتيت الانتباه فإنك إذا ركزت مع كافة أخبار الفيروس فقط ولا غير ستصاب حتميًا بالتوتر والقلق، لذا عليك أن تمارس العديد من الهوايات الأخرى، وأن تشغل نفسك بالعديد من الأعمال الأخرى بخلاف هذا، بالإضافة لتلقى الأخبار من مصادر موثوق بها ليس غير ذلك.

وتابع: أن ممارسة رياضة التأمل تعمل على التخلص من التوتر والقلق، من خلال تخلصك من الضغط النفسي والعمل على صفاء الذهن بالكامل.

وأوضح أن الشعور بالذنب أيضًا يزيد من حدة التوتر فلابد أن نعلم أن الشخص طالما يتخذ جميع الاحتياطات الخاصة بعدم نقل العدوى عليه أن يسلم أمره لله، وأن يرضى بكل ما هو آت بمعنى أن نذكر أنفسنا في كل مرة أننا بذلنا أقصى ما في وسعنا للتعامل مع المشكلة.

ونصح مهدي بالبقاء على تواصل مع الأشخاص والعمل على معرفة أحوالهم ولا تنقطع عن الناس خاصة هذه الفترة بل أقم تواصل معهم، فالاجتماعيات تعزز من الشعور النفسي الإيجابي حتى لو الظروف الراهنة مقتصرة الاجتماعيات على مكالمات تليفونية هذا يكفي.

جمال فرويز ينصح بتجنب الإرهاق
أما الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي ينصح بالبعد عن الإرهاق والحصول على بعض الراحة بالوقوف في الشمس للحصول على مصدر فيتامين د، وممارسة الرياضة مع تناول الطعام بشكل صحي.

وتابع: بالإضافة لما سبق مشاهدة الأفلام الكوميدية، بالاشتراك مع العائلة أمر أيضًا في غاية الأهمية ويخرجك من أجواء الكآبة.

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