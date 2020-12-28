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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تعلن مناطق إعادة تخطيط جديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:51 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم، على عدة طلبات واردة من المحافظات، تضمنت الموافقة على إعلان منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة إعادة تخطيط، وتم استعراض المخطط الاستراتيجي لمنطقة الرويسات والأنشطة المقترح تنفيذها، من مشروعات سكنية وأخرى خدمية وحرفية وترفيهية.

وتمت الموافقة على إعلان بعض المناطق على جانبي محور الفريق إبراهيم العرابي بنطاق محافظة القليوبية، بطول 13.5 كم، كمناطق إعادة تخطيط، وذلك وفق مخطط شامل للتنمية لهذه المناطق يحقق الاستغلال الأمثل لها، وتحقيق عائد اقتصادي منها مع المحافظة على الشكل الحضاري.

وتمت الموافقة على إعلان منطقة جزيرة الشعير بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك وفق مخطط تنموي للجزيرة يسعى لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية، وجعلها منطقة جذب استثماري، ويبلغ إجمالي مساحة الجزيرة 600 فدان، ويبلغ إجمالي الكتلة السكنية على الجزيرة 52 فدانًا، بما لا يتجاوز نسبة 11% من مساحتها، بعدد سكان نحو 19 ألف نسمة.

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