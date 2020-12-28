محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة، بحضور اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، ومحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي الجهات الرقابية والطبية والتعليمية بالمحافظة.حيث وجه بإعداد تقرير يومي مفصل عن موقف المستشفيات على مستوى المحافظة، وموقف حالات العزل المنزلي، وحصر أرصدة كافة المستلزمات الطبية والأدوية المتوفرة واللازمة، وتكثيف حملات المرور علي الصيدليات للتأكد من توافر الأدوية والالتزام بالأسعار المقررة وعدم رفعها، والتشديد على تواجد الكوادر الطبية بالوحدات الصحية بالقرى والمناطق النائية.وكلف المحافظ الجهات الأمنية بالتعامل الحاسم مع حالات مخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال تحصيل الغرامات المالية الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الفيروس.وشدد الزملوط على ضرورة تكثيف جهود التعقيم والتطهير بكافة المصالح الحكومية والمساجد والمدارس والمستشفيات وأماكن تقديم الخدمات، وكذلك تكثيف جهود التوعية والوقاية للمواطنين والمخالطين، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية استعداداََ لامتحانات نصف العام الدراسي لمراحل التعليم المختلفة.