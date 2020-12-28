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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البرومو الدعائي لمسلسل «الدايرة»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:20 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
دعاء عبد المقصود
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طرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل الدرامي "الدايرة"، البرومو الدعائي للعمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني في ثالث تجاربه البطولية.

ويقدم أحمد صلاح حسنى دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل.

المسلسل يشارك في بطولته إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ومن المقرر عرض مسلسل "الدايرة" ابتداءً من السبت 2 يناير المقبل على شاشة قناة الحياة في الساعة التاسعة مساءً، ويجرى المخرج أحمد سمير فرج عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالحلقات الأولى لتسليمها للقناة العارضة استعدادًا لعرضه.

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