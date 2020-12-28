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نصائح عليك اتباعها لحمايتك من كورونا في العمل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:29 م
كورونا في العمل
كورونا في العمل
هويدا سعيد
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بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، يجب توخي الحذر خاصة في الأماكن التي يوجد بها عدد كبير من التجمعات.

وينصح الدكتور عبدالله سالم، طبيب في مستشفى حميات الإسماعيلية، بمجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند الذهاب إلى العمل.

- المكوث في المنزل:
إذا شعرت بالمرض اذهب للمنزل مباشرة.

العمل من المنزل:
يمكن استخدام نظام ساعات المنزل أو الذهاب للشركة خارج أوقات الذروة في وسائل النقل العام، ولا تبخل على نفسك في أخذ إجازاتك.

التباعد الاجتماعي:
أثناء تواجدك خارج المنزل حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين بحدود مترين.

الاجتماعات أون لاين:
يجب أن تكون ورشات العمل والدورات التدريبية والاجتماعات عبر الإنترنت.

استخدام المعقمات:
حافظ على النظافة الشخصية واستخدم المعقمات ولكن من دون مبالغة.

التعامل بالبريد الإلكتروني في مكان العمل:
حافظ على الحد الأدنى من التواصل المباشر مع الآخرين، وأتمم متطلبات العمل باستخدام الرسائل والبريد الإلكتروني.

التعقيم المتكرر:
نظف وعقم الأماكن التي تلمسها يديك في كثير من الأحيان مثل الطاولة ولوحة المفاتيح والهاتف وغيرها.

اغسل يديك جيدا وبشكل متكرر خلال اليوم.

عدم المصافحة:
لا تصافح أحدا، ولا تلمس وجهك.

استخدام أدواتك الخاصة:
استخدم أكواب القهوة والأدوات الخاصة بك في الكافتيريا في العمل.

تجنب التجمعات:
تجنب التجمعات الصغيرة أو اللقاءات الجانبية مع زملائك في العمل، وحاول تجنب الذهاب لأخذ استراحتك في الوقت الذي تكون فيها الكافتيريا ممتلئة.

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