برلماني يحتفل مع أسرته بكارنيه عضوية مجلس النواب

احتفل اللواء علي الدين النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية مع أسرته بكارنيه عضوية البرلمان داخل قاعة 25 يناير بمقر المجلس.قال النجار إن أسرته تحملت معه معاناة كبيرة خلال ماراثون الانتخابات البرلمانية، وحرص على الاحتفال معهم؛ اعترافًا منه بتقدير تلك المساندة الكبيرة موجهًا الشكر لجميع أهل دائرته.أضاف أن تسويق المحاصيل ووضع سعر عادل لها على رأس اهتماماته بمجلس النواب؛ بهدف تحفيز الفلاح المصري، مؤكدًا في تصريحات صحفية عقب استخراجه كارنيه العضوية أن الاهتمام بالمواطن المصري بشكل عام والشباب بشكل خاص من ضمن أولوياته الأساسية، خاصة الشباب الذي يبحث عن عمل ولا ينتظر الوظيفة الميري.أشار إلى أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات المهمة بشأن تطوير شبكة الطرق، مؤكدًا أن هناك عددا من الطرق داخل دائرة فاقوس، وكفر صقر تحتاج الي تطوير، وهو ما سيسعي إليه مستقبلًا.