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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 13 طن دقيق مدعم بالإسماعيلية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:25 م
دقيق
دقيق
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قامت مديرية التموين بالإسماعيلية، بحملة مكبرة تحت إشراف حامد إبراهيم مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين أسفرت عنها تحرير 91 مخالفة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشن مديرية التموين والتجارة الخارجية حملات مستمرة لضبط الأسواق والتفتيش على السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجاري.

وخلال الحملة تم ضبط 5 مخابز التصرف في 214 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق بالقنطرة شرق، والتصرف في 44 شيكارة دقيق في التل الكبير، وعلى جانب آخر قام مخبز بتجميع 8 شكائر دقيق استعدادًا للتصرف فيها يبلغ وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو، ليبلغ الإجمالي 266 شيكارة بإجمالي 13 طنًا و300 كيلو جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط 500 كيلو سماد محظور بالقنطرة شرق بأحد المخازن، كما تم ضبط 66 كيلو زيت وطحينة مجهولة المصدر بحي ثالث.

وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كل السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها، مؤكدًا أن صحة المواطن هي أول اهتمامات الجهاز التنفيذي.

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