10 نصائح لحمايتك من كورونا في المواصلات العامة

ينصح أطباء العزل، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خلال التواجد بوسائل النقل العام، أو حتى خلال السيارة، كما تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بمجموعة من الطرق لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، أبرزها:- الانتباه إلى تقليل لمس الأسطح الأكثر استخداما، من آلات التذاكر، وحتى البوابات.- احرص على استخدام المعقمات مثل الكحول، بعد لمس أي سطح فى المواصلات.- الالتزام بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة لحمايتك من العدوى، خاصة فى الأماكن المغلقة كالمترو.- حافظ على ترك مسافة آمنة بينك وبين من حولك فى المواصلات.- تجنب لمس الوجه خلال تواجدك فى المواصلات أو الأماكن العامة.- فى حالة المترو، يمكنك استخدام السلالم بدلا من المصاعد الكهربائية المزدحمة.- ابتعد عن التنقل فى المواصلات ووسائل النقل العامة فى أوقات الذروة لحمايتك من "كورونا".- احرص على وجود التباعد الجسدي، عند الجلوس على مقعدك، اترك مسافة آمنة بينك وبين الركاب الآخرين.- تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بفتح النوافذ فى السيارة لتحسين دوران الهواء.- غسل الأيدى بمجرد ذهابك إلى العمل أو المنزل.