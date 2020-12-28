الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا غبريال السادس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى رحيل البابا غبريال السادس.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن البابا اثناسيوس الثالث، غير أنه احتل رقم 91 في تعداد بطاركة الإسكندرية من حيث الترتيب التسلسلي لبطاركة الكنيسة المصرية، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.