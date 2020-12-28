رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

101 نائب بالنظام الفردي يتسلمون بطاقات عضوية البرلمان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:31 م
محمود فوزي، الأمين
محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم، 101 نائب من أصل 108 نواب من المنتخبين بالنظام الفردي عن 10 محافظات هى: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والبحيرة).

أضاف فوزي أن لجان الاستقبال ستنهي عملها رسميًا غدًا الثلاثاء باستقبال نواب 12 محافظة هى: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبًا.

وأشاد أمين النواب بدرجة الوعي العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتًا إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا في مارس الماضي، كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولًا": "البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظرًا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.

وشدد فوزي على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامها.

موضوعات متعلقة

غرامة فورية وإغلاق.. قرارات الحكومة اليوم لمواجهة أزمة كورونا

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات وفق مبادئ الكفاءة الفنية وسرعة الإنجاز

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

البنك المركزي يمد إلغاء رسوم السحب من «ATM»

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب