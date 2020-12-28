101 نائب بالنظام الفردي يتسلمون بطاقات عضوية البرلمان

قال محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم، 101 نائب من أصل 108 نواب من المنتخبين بالنظام الفردي عن 10 محافظات هى: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والبحيرة).أضاف فوزي أن لجان الاستقبال ستنهي عملها رسميًا غدًا الثلاثاء باستقبال نواب 12 محافظة هى: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبًا.وأشاد أمين النواب بدرجة الوعي العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتًا إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا في مارس الماضي، كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولًا": "البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظرًا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.وشدد فوزي على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامها.