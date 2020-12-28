«عرض خيالي».. الدحيل القطري يطلب رسميا ضم فرجاني ساسي من الزمالك

أرسل نادي الدحيل القطري عرضًا رسميًا في الساعات الماضية إلى نادي الزمالك، من أجل شراء التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.





ويتبقى في عقد فرجاني ساسي مع الزمالك 6 شهور فقط، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وسط تعثر تجديده للزمالك حتى الآن.





وجاءت قيمة العرض المرسل من الدحيل القطري للزمالك بحصول النادي على مليون ونص يورو في الـ6 شهور المتبقية في عقد اللاعب إلى جانب تقاضي فرجاني ساسي ما يقرب من 3 ملايين ونصف مليون يورو في الموسم الواحد، على أن يمتد عقده معهم بحسب المفاوضات بين الطرفين إلى 3 مواسم مقبلة.





وجاء الاتفاق الأخير بين الزمالك وفرجاني ساسي على تقاضيه مليوني يورو في الموسم الواحد، على أن يكون التجديد لعام واحد وسط رغبة الزمالك؛ بسبب الظروف المالية.









في الوقت الذي سيحصل فرجاني على مبلغ 10 ملايين ونصف مليون يورو في الـ3 مواسم مع الدحيل القطري.



