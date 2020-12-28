رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يكرم إلهام فضالى صاحبة أهم إنجاز فيزيائى عالمى فى 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:09 م
محافظ بنى سويف يكرم
محافظ بنى سويف يكرم إلهام فضالي
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الدكتورة إلهام فضالي الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، هي وأسرتها بمكتبه، تكريما لها على منجزها، وأهداها درع المحافظة تقديرا لتفوقها العلمي.

وأعرب "غنيم" عن سعادته بالإنجاز، ومؤكدا أهمية مواصلة العمل حتى ييتم تطبيق البحث، وأن تكون واحدة من سفراء مصر الذين يرفعون اسمها وعلمها في مختلف المحافل والمسابقات والمناسبات العالمية.

وأكد المحافظ دعمه للعالمة المصرية وأن مكتبه دائما مفتوح لها، مشيرا إلى أنه يرحب أيضا بأي اقتراح أو فكرة من ابنة بنى سويف المتميزة للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن استراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات قادمة.

واستمع المحافظ من الباحثة "إلهام فضالي "لفكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن وهذه هي المكون الرئيسي للشرائح الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والبحث مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بمواد النانو متناهية الصغر.

وأشارت الباحثة، إلى أن البحث مازال في طور أولي حيث تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل، ومن المفترض حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر ممكن استخدامه في نقل البيانات بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة موجودة في الكون.

هذا وقد اختارت مجلة عالم الفيزياء البحث كأفضل بحث في عام 2020 على مستوى العالم، وهذه المجلة تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية في العالم ومقرها في إنجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم كأفضل أبحاث وتختارها اللجنة المحكمة، وتم اختيار البحث الخاص بها باعتباره إنجاز عام 2020 في الفيزياء، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية في الفيزياء وأن يساهم في تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا.

موضوعات متعلقة

التحريات في «سحل فتاة النزهة»: المتهمة كانت تقود بسرعة جنونية

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

جامعة دمنهور عن فصل طالب بسبب مداخلة تليفزيونية: يستحق عقوبة أشد

الصور

image description

محافظ دمياط تكرم أبطال الجمهورية للشابات

image description

انطلاق فعاليات دورة إعداد معلم تعليم الكبار بجامعة أسيوط

image description

فض السوق الأسبوعي بـ«شرباص» في دمياط

image description

16 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف السواحل بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

مجازاة مسئولين بالمسرح القومي تستروا على انقطاع رامز جلال عن العمل 6 سنوات

صن داونز يغلق باب المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات وفق مبادئ الكفاءة الفنية وسرعة الإنجاز

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

من هنا| الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

حفلات لنجوم الموسيقى والغناء في سهرة رأس السنة تنقل بالبث التدفقي

الصين تفجر جسر عبور للسيارات فوق نهر شيانغجيانغ (فيديو)

خطوات تسجيل استمارة الأزهر 2020 - 2021 الشهادة الإعدادية والابتدائية والرابط

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

فى اليوم الـ7 للقومى للمسرح المصرى.. «لعبة هوجو» بمركز الجيزة الثقافى

انتهاء مهرجان «ما بعد كورونا» بمشاركة 2800 فنان تشكيلى

«دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع» محاضرة بثقافة الأقصر

مناقشة «عين الهدهد» لـ منتصر أمين بالمركز الدولي للكتاب