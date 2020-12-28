محافظ بنى سويف يكرم إلهام فضالى صاحبة أهم إنجاز فيزيائى عالمى فى 2020

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الدكتورة إلهام فضالي الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، هي وأسرتها بمكتبه، تكريما لها على منجزها، وأهداها درع المحافظة تقديرا لتفوقها العلمي.وأعرب "غنيم" عن سعادته بالإنجاز، ومؤكدا أهمية مواصلة العمل حتى ييتم تطبيق البحث، وأن تكون واحدة من سفراء مصر الذين يرفعون اسمها وعلمها في مختلف المحافل والمسابقات والمناسبات العالمية.وأكد المحافظ دعمه للعالمة المصرية وأن مكتبه دائما مفتوح لها، مشيرا إلى أنه يرحب أيضا بأي اقتراح أو فكرة من ابنة بنى سويف المتميزة للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن استراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات قادمة.واستمع المحافظ من الباحثة "إلهام فضالي "لفكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن وهذه هي المكون الرئيسي للشرائح الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والبحث مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بمواد النانو متناهية الصغر.وأشارت الباحثة، إلى أن البحث مازال في طور أولي حيث تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل، ومن المفترض حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر ممكن استخدامه في نقل البيانات بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة موجودة في الكون.هذا وقد اختارت مجلة عالم الفيزياء البحث كأفضل بحث في عام 2020 على مستوى العالم، وهذه المجلة تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية في العالم ومقرها في إنجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم كأفضل أبحاث وتختارها اللجنة المحكمة، وتم اختيار البحث الخاص بها باعتباره إنجاز عام 2020 في الفيزياء، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية في الفيزياء وأن يساهم في تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا.