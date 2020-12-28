قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.سائلين المولي عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير وبركة عليه وعلى مصرنا الحبيبة، عام تنمية ورخاء وازدهار على الشعب المصري العظيم، محققًا فيه الرفعة والتقدم في شتى المجالات في ظل وحدة الشعب والمحبة الدائمة بين جميع المصريين مسلمين وأقباط، وأن يحفظ الله مصرنا والعالم أجمع من شر الوباء والأمراض ويعم العالم السلام والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.